رئيس جامعة المنصورة يودع قافلة "جسور الخير 18" قبل توجهها للوادى الجديد

الدقهلية : محمد الحبشي

ودع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أعضاء قافلة "جسور الخير 18" الطبية الشاملة، التي انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023، متوجهة إلى محافظة الوادي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهمتهم وتحقيق أهداف القافلة.

وستقدم القافلة خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة إلى أهالي مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، وكذلك مشاركة فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة لتوزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم، وذلك في إطار حرص جامعة المنصورة على أداء دورها المُجتمعي وبما يُساهم في تحقيق أهداف مبادرة السيد رئيس الجمهورية بشأن توفير ونشر الرعاية الصحية في ربوع الجمهورية، واستمراراً لسلسة قوافل جسور الخير الشاملة التي تتبناها جامعة المنصورة منذ عام 2018م.

وتستمر فعاليات القافلة بمحافظة الوادي الجديد حتى يوم الأربعاء الموافق 8 مارس الجاري، وتأتي القافلة تحت رعاية الدكتورشريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع شركة فاركو للأدوية.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمود المليجي قد سبق تحرك القافلة بالتوجه إلى مدينة الداخلة لمتابعة كافة الاستعدادات لضمان نجاح القافلة.