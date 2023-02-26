قوافل جسور الخير الطبية تقدم خدماتها المجانية لأهالى الداخلة الأسبوع المقبل

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، عن استعداد المحافظة لاستقبال قافلة جامعة المنصورة الشاملة جسور الخير (18)، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك لتقديم خدماتها في المجال الطبي حيث تتضمن العديد من التخصصات الطبية ومنها العيون - القلب - جراحة الأوعية الدموية- الأطفال - المسالك - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن ، بالإضافة لخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالمجان.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه القوافل تأتى استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة، والتي بدأتها جامعة المنصورة في عام 2018 لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظة واهتمامهم الأكبر بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، لتوفير خدمات طبية لهم وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

واضاف محروس، أن مواعيد عمل القافلة الطبية تبدأ من اليوم الأحد 5 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 8 مارس للكشف وإجراء العمليات بمستشفى الداخلة العام، على أن يكون التسجيل بأسبقية الحضور داخل المستشفي.