اليوم السابع
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حى الدقى: حملات نظافة دورية وندوات ثقافية بـ"روضة السودان" لرفع الوعى

السبت، 04 مارس 2023 10:42 ص
حى الدقى: حملات نظافة دورية وندوات ثقافية بـ"روضة السودان" لرفع الوعى حملات نظافة دورية بروضة السودان
كتبت - مرام محمد

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يعد مشروع تطوير منطقة "روضة السودان" بالدقى، أحد أهم مشروعات ملف تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، فمنذ أن طالتها يد التطوير في عام 2012، شهدت المنطقة تسكين ما يقرب من 228 أسرة بوحدات سكنية حضارية كاملة التشطيب على أربع مراحل بما يضمن لمواطنيها حق العيش الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأكد حي الدقي، متابعته على مدار الساعة لمستوى النظافة بالمنطقة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى؛ للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن إدارة العلاقات العامة ورجال قطاع النظافة بالحي يقومون من خلال عقد الندوات الثقافية وتنظيم القوافل العلاجية بتوعية قاطني المنطقة باستمرار عن المخاطر الصحية لتراكم القمامة والمخلفات بمحيط المنازل، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.
 
وأكد الحي جهوده في تفعيل برامج محو الأمية، بمشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مشيرا أن "روضة السودان" شهدت مؤخرا فاعلية تسليم 25 دارس من الرجال والسيدات بمختلف المراحل العمرية شهادات محو الأمية، وإجراء اختبارات تجريبية لـ120 دارس قبل الاختبار النهائي، وذلك بهدف الوصول إلى محو أمية جميع قاطني هذه المنطقه، والذي يبلغ عدد غير المتعلمين بها 260 فرد، إلى جانب عمل برامج تعليم وتسويق للحرف اليدوية.
 
يذكر أن اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، سلم مؤخرا بعض المحال الحضارية بروضة السودان للمستحقين، بعد إتمام إجراءات التعاقد مع شركة الكهرباء واستلام خطاب التخصيص، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.
 
وجرى تسليم المحلات للأهالي، بناء على تقرير الحماية المدنية، ومرعاة البعد الاجتماعي لهم، وذلك بعد موافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منحهم هذه المحلات، مع إعطاء مهلة 3 أشهر لسداد الإيجار الشهري البسيط، لحين الانتهاء من فرش وتشطيب المحلات بما يتوافق مع نوع النشاط، حيث تعد المحال بديلا لمنافذ منطقة السويقة التي تم إزالتها لما تشكله من خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات.
 
 
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روضة السودان

عشش السودان

حي الدقي

محافظة الجيزة



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