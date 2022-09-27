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انتهاء تسكين 228 أسرة من قاطنى شارع السودان فى وحدات حضارية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 06:00 ص
انتهاء تسكين 228 أسرة من قاطنى شارع السودان فى وحدات حضارية وحدات حضارية
كتبت – مرام محمد

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يمثل تطوير منطقة "روضة السودان" شارع السودان بالدقى سابقا، أحد أهم مشاريع التطوير بمحافظة الجيزة، مدى حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها بتلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة بما يضمن مستقبل اجتماعى أفضل لأبنائهم، انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهد المشروع تسكين 228 أسرة بوحدات حضارية كاملة التشطيب على أربع مراحل حتى الآن، منذ أن طالت المنطقة يد التطوير في عام 2012 بخطة تنموية حضارية، استهدفت بناء مجتمع عمراني حضاري حديث، يضمن لمواطنيها العيش الكريم في بيئة آمنة وحياة أفضل، وذلك بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، في ضوء تنفيذ مخططات تطوير المناطق غير الآمنة مع توفير سكن بديل لقاطنيها وإتاحة حياة كريمة للمواطنين.

جرى العمل بمشروع روضة السودان، على أربع مراحل شهدت خلالها المرحلة الأولى إقامة 3 عمارات تتكون من أرضى و5 أدوار، بإجمالي 40 وحدة سكنية، فى المنطقة المحصورة بين كوبرى هيمفرس وموقف أتوبيس شارع السودان، بتكلفة 7.5 مليون جنيه في عام 2013، وجرى تسليم المرحلة الثانية من مساكن العشش، بإجمالى 60 وحدة سكنية حضارية كاملة التشطيب لقاطني المنطقة، بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه أواخر عام 2015، فيما ضمت المرحلة الثالثة التي جرى تسليمها للمستحقين من السكان الأصليين الذين تم حصرهم عند بداية العمل بالمشروع، عمارتين تستوعبان 45 وحدة سكنية، أواخر عام 2016، وشهدت المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع، تسكين 83 أسرة من قاطني عشش السودان غير الآمنة بوحدات حضارية كاملة التشطيبات ومجهزة بالأثاث والاحتياجات الأساسية، وإنشاء المبنى الخدمى الذي يضم العديد من الخدمات لأهالى المنطقة، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتسهيل سبل المعيشة على المواطنين، وذلك وفق حصر دقيق سبق إعداده ميدانياً للسكان الأصليين من خلال لجان مشكلة من الأجهزة المختصة بالمحافظة.


عشش السودان

روضة السودان

مشروع روضة السودان

تطوير العشوائيات

الجيزة



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