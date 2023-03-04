حملات مكبرة لرفع مخلفات القمامة من طرق وشوارع وميادين بيلا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، حملات مكبرة للنظافة ل رفع المخلفات والقمامة من الطرق والشوارع والميادين، بالإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وخدمات تمهيد وتسوية الطرق، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية كل بنطاق قريته.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بتكثيف أعمال النظافة، وتنفيذ حملات مكبرة لرفع المخلفات في جميع أحياء المدينة والقرى، مع الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها، للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، يكثف فريق النظافة بمجلس ومدينة بيلا جهوده اليومية والتي تشمل أعمال رفع تراكمات القمامة من شوارع المدينة ورفع الأتربة والسفوحة بالطرق الرئيسية ومداخل المدينة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تم تشكيل 3 ورديتين عمل على مدار اليوم لرفع وإزالة أكوام القمامة أولاً بأول بكل أنحاء مدينة بيلا، لتحسين مستوى الخدمة في هذا القطاع الحيوي.

وقام رجال النظافة بالوحدات المحلية بمركز بيلا، بإشراف رؤساء القري بأعمال حملة النظافة والتجميل الدورية بالقري الأم والتوابع، ونقل القمامة من النقاط الوسيطة إلى المقلب العمومي والتأكد على عدم تجمع قمامة داخل النقاط الوسيط وسرعة نقلها فوراً إلى المقلب العمومي بالمدينة، وتمهيد وتوسعة بعض الطرق الرئيسية، بجانب أعمال صيانة أعمدة الانارة والكشافات ضمن أعمال الصيانة الدورية بالقري.