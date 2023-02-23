نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة السكر والليمون

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم الخميس، منطقة السكر والليمون بمصر القديمة، لمتابعة رفع مخلفات الهدم الناتجة عن إزالة المنطقة ضمن خطة تطوير العشوائيات، حيث تفقد أعمال إدارة الإنقاذ المركزى بمعدات وسيارات الهيئة في تمهيد وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة علي مدار الأيام الماضية بعد أعمال الإزالة التي تمت بالمنطقة.

ويأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لرفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجوده بكافة أرجاء العاصمة، حيث رافق رئيس الهيئة المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئه للنظافة والمهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشوؤن الفنية والمهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان.

وفى السياق ذاته، وجهت محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بشن حملة كبرى استهدفت رفع 2000 طن من المخلفات بشارع الجزائر بحي البساتين وأسفل الطريق الدائري من خلال رفع 100 نقلة حمولة 20 طن، مؤكدا على توفر كل الإمكانات اللازمة وسبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة ضمن الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى جودة حياة المواطن .

ووجه اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بتخصيص فرق للعمل بجميع المحاور والطرق الرئيسية، في إطار حرص الهيئة علي تنفيذ منظومة النظافة الجديدة بكل أركانها من تجريد الأتربة والغبار وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة، ونشر فرق عمل متخصصة فى تلك الأعمال وتثبيتها بالمحاور والطرق الرئيسية.

وأكد رئيس هيئة النظافة على انتشار مستمر للعاملين بكامل تجهيزها من الملابس والخوذ والترويلات وسيارات شفط المخلفات وسيارات المياه وسيارات الكنس الآلي بطول المحاور والشوارع والطرق والكباري والميادين لرفع مستوى النظافة، ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة واستخدام كل الوسائل الحديثة في إدارة الهيئة لمنظومة النظافة.