تفاصيل جديدة حول أزمة وزير الصحة البريطانى الأسبق بعد تسريب تقبيله لصديقته

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رسائل مسربة جديدة بين وزير الصحة البريطانى الأسبق مات هانكوك والمسئولين، كشفت أن الأول سارع لإنقاذ حياته المهنية بعد ظهور لقطات له وهو يقبل مساعدته جينا كولادانجيلو، وقت إغلاق كورونا فى مكتبه.

وأوضحت الصحيفة أن الرسائل المسربة تعد أحدث مجموعة من آلاف المراسلات عبر تطبيق "واتس اب" سربتها الصحفية إيزابيل أوكشوت إلى الديلي تليجراف.

وقالت الصحيفة إن أحدث مجموعة من الرسائل تركز على ما حدث في الساعات التي تلت اكتشاف هانكوك، نشرت صحيفة "ذا صن" لقطات له وهو يقبل صديقته على صفحتها الأولى فى يونيو 2021، حيث أظهرت أنه ينتهك قواعد التباعد الاجتماعي.

واستقال من منصب وزير الصحة بعد ذلك بوقت قصير.

وتُظهر الرسائل، التي نشرتها "تليجراف"، كيف ناقش هانكوك الإرشادات المعمول بها في ذلك الوقت ليقرر ما يجب أن تكون عليه إجابته الأولية على أسئلة وسائل الإعلام.

وتكشف الرسائل إن هانكوك سأل مستشاره الخاص: "ما مدى سوء الصور؟" فرد عليه أنها تظهر إنه "ملاطفة ومداعبة"، فأجاب هانكوك: "كيف قام أي شخص بتصوير ذلك؟"

وأضاف هانكوك: "لست متأكدًا من وجود قيمة إخبارية كبيرة في ذلك، ولا يمكنني القول إنها مشاهدة ممتعة للغاية ".

قال هانكوك في مذكراته، التي عمل عليها مع أوكشوت ونشرت العام الماضي، إنه استقال من منصب وزير الصحة بعد أن فشل زملائه في الدفاع عنه علنًا.

وبحسب روايته الخاصة، قال إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء آنذاك أكد له أنه يستطيع الاستمرار على الرغم من أنه قد تم تصويره هو وكولادانجيلو وهو يقبلان بعضهما في مكتبه في انتهاك لإرشاداته الخاصة بالبعد الاجتماعي.

وبعد انتشار القصة، قال هانكوك إنه وجد نفسه "معزولًا بشكل متزايد" سياسيًا ولم يكن أمامه خيار سوى الاستقالة.

تُظهر الرسائل أن هانكوك ومستشاريه يناقشون فيما بينهم، ويتواصلون مع داونينج ستريت حول كيفية الرد على القصة، وسط عاصفة سياسية.

كما كشفوا أنه طلب النصيحة من وزير الخزانة الأسبق جورج أوزبورن ، بينما كان يستعد للاستقالة.