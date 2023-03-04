اليوم السابع
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تعليم كفر الشيخ: تفعيل مجموعات الدعم بالإدارات وتطبيق الإخلاء بكل المدارس

السبت، 04 مارس 2023 05:37 م
تعليم كفر الشيخ: تفعيل مجموعات الدعم بالإدارات وتطبيق الإخلاء بكل المدارس جانب من الاجتماع
كفر الشيخ - محمد سليمان

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عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، عبر الفيديو كونفرانس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، المدير العام للتعليم العام.
 
ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية، بتفعيل مجموعات الدعم بكل مدارس الإدارات التعليمة، والاستعداد لعقد امتحانات الشهر التي تبدأ  غداً السبت، وتنفيذ خطة إخلاء بالمدارس، وسيتم تقييمها واختيار أفضل تطبيقا للإخلاء على كل مستوى ادارة، والتقييم بينهم لاختيار افضل إخلاء على مستوى المحافظة، وتكريم القائمين عليها.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتشكيل لجان فنية من التوجيهات المختصة، لاكتشاف المواهب، وتفعيل الانشطة الطلابية.

 


 

 


كفر الشيخ

مجموعات الدعم

تطبيق خطط الإخلاء بمدارس كفر الشيخ

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