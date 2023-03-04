تعليم الجيزة توجه بتفعيل الكاميرات داخل المدارس

كتبت - مرام محمد

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم السبت، مع مديري أمن الإدارات التعليمية؛ لتوضيح دور الأمن فى متابعة الإجراءات الأمنية فى المدارس، وذلك بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية داخل المنشآت التعليمية للحفاظ عليها وعلى الطلاب والمعلمين، موجها التعليمات التالية:

1-ضرورة الاستعلام الأمنى لكل موظف جديد يدخل المنشأة قبل استلامه العمل.

2-المتابعة المستمرة ليلا لأفراد أمن المدارس والتأمين الجيد لأسوارها ومداخلها.

3-التنبؤ بالمشكلات والصعوبات وطرق حلها قبل حدوثها.

4-التأكد من مصدر المعلومة بكل دقه وتوثيق الحدث حتى لا يحدث خلل واضطراب.

5-ضروره اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة حدوث سرقات بالمدارس وعدم التهاون ومعاقبة المقصر حرصا على المال العام.

6-متابعة البلاغات باستمرار حتى إنهاء المشكلة وعدم التراخى فى المتابعات الدورية.

7-عدم التصوير داخل المدارس إلا بعد الموافقة الأمنية، ما عدا توثيق الفعاليات أو الأنشطة المنوط بها العلاقات العامة.

8-ضروره الإبلاغ الفوري بأى مشكلة لغرفة العمليات لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

9-ضروره متابعة المدارس الخاصة عند حدوث أى مشاكل والرجوع إلى الإدارة والتعليم الخاص.

10-التأكد من طفايات الحريق ومدى صلاحيتها ومتابعتها باستمرار.

12-ممنوع عمل فعاليات داخل المدارس بدون تصريح من الأمن.

13-حظر استخدام أى مصدر اشتعال غير آمن.

14-متابعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس والتأكد من صلاحية خط الحريق وصلاحية طفايات الحريق حرصا على أمن وسلامة الطلاب.

15-ترشيد الكهرباء ليلا بجميع المدارس ومراجعة الحراسة الليلية.