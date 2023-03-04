تعليم القليوبية تشارك بـ11 مشروعا للتنافس فى المعرض الجمهورى للعلوم والهندسة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتهاء تصفيات المرحلة الأولى لمعرض العلوم والهندسة ISEF، "أون لاين"، والتي تمت إقامتها خلال الفترة من 26 فبراير إلى1 مارس، بمشاركة 18 مشروعاً من الإدارات التعليمية المختلفة، وتحت إشراف مركز التطوير التكنولوجى برئاسة سلوى جلال، ومنسق المسابقة أيمن يحى.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أن التصفيات تمت تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية.

وأشارت، إلي أن التصفيات انتهت إلي تأهيل 11 مشروع لنهائى الجمهورية، من بين 18 مشروع شاركوا بالمسابقة، والذى يقام بالمدينة التعليمية بالقاهرة فى شهر مارس الجاري.

واستطردت، أن المشروعات التي تأهلت هي "لا مزيد من الامتصاص الفيروسي، ويد صناعية الكترونية، والقفازات المتكلمة، ومعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الطحالب، وتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية المنعكسة، والمحطة المتعددة المعالجات، والزراعة بالطقس، والغرفة الحسية لكن بدون غرفة، وقش الرز المستدام، ومسحوق الباذنجان للتنقية، والبلاستيك المتحلل والطاقة الكهربائية"، متمنية التوفيق لجميع المشروعات المتأهلة في تحقيق مراكز متقدمة بالمسابقة علي مستوي الجمهورية.