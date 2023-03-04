تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة،تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة.

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال سيرهما بطريق الإسماعيلية الصحراوى بدائرة القسم، فوجئا بسيارة "بدون لوحات معدنية"، يستقلها (4 أشخاص) قاموا باستيقافهما، وأدعوا بأنهم "رجال شرطة" وطلبوا تراخيص السيارة، وعقب ذلك قاموا بتفتيش السيارة واستولوا منها على "مبلغ مالى - هاتف محمول " وتراخيص السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وتبين ضبط الأثنين الآخرين على ذمة قضية أخرى، وبحوزتهم (كارنية خاص بإحدى الجهات "مزور " - هاتف محمول - طبنجة ، عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المٌشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة" ، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة"، وأقرا بارتكابهم (۳) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر أحدهم بقيامه باصطناع الكارنية المضبوط بحوزته باستخدام برامج "الفوتو شوب" وإسكانر وطابعة بإحدى المطابع بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهما بالسرقة.