مطار مرسى علم يستقبل اليوم 5 رحلات طيران دولية من ألمانيا وهولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ، اليوم الجمعة، 5 رحلات طيران دولية، من أصل 98 رحلة دولية أوروبية بدأ فى استقبالها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وتبين من كشوف رحلات الطيران الوافدة اليوم الجمعه للمطار، أنه من المقرر وصول 5 رحلات بينهم رحلة من دولة هولندا، و4 رحلات من المطارات الالمانية، حيث تصل من فرانكفورت ودسلدروف، وغيرها من المطارات الالمانية.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى بتسهيل اجراءات الوصول الي السياح الوافدين من عدة دول مختلفة بمجرد وصولهم الي ارض المهبط حتي نقلهم الى الفنادق المختلفة للاستمتاع باجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولي، أن أكثر الحنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث تعتبر الجنسيات الاوربية الاكثر وصولا الي مدن البحر الأحمر بشكل عام خلال الأيام الحالية.



