صحة الدقهلية: 69 ألف سيدة عدد المنتفعات بالمرحلة الأولى من "حقك تنظمى"

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فاعليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بالمحافظة، والتي إنطلقت السبت الماضي، وإستمرت لمدة 5 أيام ، ليصل إجمالي المستفيدات بالحملة إلى 69093 سيدة على مستوي المحافظة.

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بلغ 35026 سيدة، خلال المرحلة الأولى التى استهدفت 9 إدارات هى "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - طلخا - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس".

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تمت تحت إشراف بولا نادى ومحمود نصر ابراهيم من الوزارة، وتعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.