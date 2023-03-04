انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية فى القليوبية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، انطلاق الحملة القومية لتحصين 176 ألف رأس ماشية، من بينها 130 ألف أبقار وجاموس، و46 ألف أغنام وماعز ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وفي هذا السياق أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على دعمه الكامل للحملة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأشاد "الهجان"، بالحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

وبدورها تفقدت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري، الإدارات الحقلية، وبدء انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، اليوم السبت، كما تفقدت لجان التأمين على الماشية بعدد من القرى والمراكز بنطاق المحافظة، والتنبيه بزيادة التوعية بأهمية التحصين والتأمين حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأوضحت، أن المديرية وكافة الإدارات تشارك في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وجرى توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.

وتابعت، أن فريق عمل مدرب على أعلى مستوى يقوم بأعمال التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربين، كما شددت علي أهمية الترقيم والتسجيل والتأمين لضمان نجاح الحملة وحصول المربي على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهميه القصوى، مؤكدة أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.