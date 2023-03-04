سلسلة ندوات فى إسنا وأرمنت للتوعية بأهمية تحصين الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية

الأقصر – أحمد مرعى

قدم مسئولى مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية، سلسلة من الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2023، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه فى مدينة إسنا تم تقديم ندوتين للأهالى، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، حيث قامت كل من الدكتورة مروة ربيع الطبيبة بوحدة بندر إسنا البيطرية بعمل الندوة بجمعية المحافظة على القرآن الكريم ببندر إسنا، وقامت الدكتورة منال أحمد السعيد الطبيبة بوحدة الدير البيطرية بعمل ندوة إرشادية بيطرية بالجمعية الزراعية بقرية الدير بإسنا.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه فى أرمنت وتحت إشراف الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، قامت الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، بعمل ندوتان إرشاديتان بأرمنت، حيث تناولت جميع الندوات التوعية الإرشادية البيطرية، توعية المربين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتعريفهم بالمرض والتوعية بخطورة المرض، وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية وتعريفهم بطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، فضلاً عن التوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم لكى يحصل الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

وتناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر كافة المواطنين ومربى وتجار الماشية، بضرورة وأهمية التعاون مع لجان التحصينات الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم، لتحصينها تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وذلك حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.



الندوات فى قرى إسنا وأرمنت للتوعية بأهمية تحصين الماشية



سلسلة من الندوات البيطرية فى قرى إسنا وأرمنت



سلسلة من الندوات فى قرى إسنا وأرمنت للتوعية بتحصين الماشية



