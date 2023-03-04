انطلاق التصفية النهائية للمشاركين فى مسابقة القرآن الكريم بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم بمحافظة شمال سيناء اختبارات التصفية النهائية للمتقدمين المشاركين فى المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء، والتى تنفذها وزارة الأوقاف، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأكد الشيخ محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بشمال سيناء، فى بيان أن امتحانات التصفية النهائية للمتقدمين، تجرى فى مقر مديرية أوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريش ومسجد المحطة ببئر العبد فى الفترة من 4 مارس حتى 8 مارس الجارى، لمن شاركوا في التصفية الأولية التى أقيمت بمقر إدارات الأوقاف الفرعية بالمحافظة نهاية فبراير الماضى .

اضاف أن اجمالى المشاركين في المسابقة من أبناء بئر العبد ورمانة يبلغ عددهم 114 فردا ، ويدخلون التصفية النهائية بمسجد المحطة ببئر العبد اليوم، أما أبناء الماسورة والشيخ زويد والحسنة والقسيمة فيدخلون التصفية غدا بمسجد النصر بالعريش وعددهم 55 فردا ، ويدخل أبناء شرق العريش التصفية النهائية بمسجد النصر بالعريش بعد غد الاثنين وعددهم 89 فردا ، ويدخل أبناء غرب العريش التصفية النهائية بمسجد النصر بالعريش يوم الثلاثاء القادم وعددهم 69 فردا .. بينما تم تخصيص يوم الأربعاء القادم للمتخلفين من مختلف الادارات بمسجد النصر بالعريش .

وأضاف أن المسابقه تهدف الي تشجيع أبناء المحافظة على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه .. مشيرا الى أن المسابقة تجرى على أربع مستويات :

المستوى الأول للمرحلة الابتدائية ( حفظ سبعة أجزاء من القرآن الكريم ) والمستوى الثانى للمرحلة الاعدادية ( حفظ عشرة أجزاء من القن الكريم ) والمستوى الثالث للمرحلتين الثانوية والجامعية ( حفظ نصف القرآن الكريم ) والمستوى الرابع مفتوح للجميع من الأئمة والوعاظ والمعلمين والمعلمات وغيرهم ( خفظ القرآن الكريم كاملا ) ، وتشمل المسابقة أيضا الالمام بالآداب العامة للاسلام .

وأعلن أنه سيتم تكريم الفائزين في احتفال محافظة شمال سيناء بليلة القدر بجوائز قدرها 200 ألف جنيها مناصفة بين وزارة الأوقاف والمحافظة .