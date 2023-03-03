محافظ شمال سيناء: اهتمام رئاسى بتنمية وتعمير أرض الفيروز

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن هناك اهتمام رئاسى بتنمية وتعمير سيناء، مشيرا فى بيان له، إلى أن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبيرة فى مختلف القطاعات على أرض المحافظة بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى .

وأعلن المحافظ، أن هناك الجديد يوميا على أرض المحافظة، ففى محور التنمية الزراعية كانت المشكلة في وسط سيناء الذى كان يعانى من ندرة المياه، حيث كان يتم حفر الآبار العميقة على عمق 1200 مترا بتكلفة تتراوح بين 9 و 10 ملايين جنيها لكل بئر يزرع عليه نحو 40 فدانا فقط، وحاليا تحقق الكثير في هذا المحور لوسط سيناء من خلال افتتاح الرئيس لمحطة معالجة مياه بحر البقر التى توفر 5.6 مليون مترا مكعبا من المياه تكفى لزراعة 456 ألف فدانا بوسط سيناء ، ولدينا مياه ترعة السلام التى تروى مساحة 275 ألف فدانا أخرى، بخلاف المشروع الكبير المتمثل في المجمعات التنموية ومنح كل مواطن منزل ومساحة 5 أفدنة زراعية، أى أن المحافظة ستصل قريبا الى زراعة مساحة لا تقل عن مليون فدانا بما يتوافر لديها من مقننات مائية.

وأضاف المحافظ أنه فى محور التنمية الصناعية لدينا عشرات الخامات التعدينية المتوافرة بكميات احتياطية كبيرة وتكفى لاقامة صناعات عديدة عليها، مما منحنا ميزة التخطيط لاقامة العديد من المناطق الصناعية، وأقيم مجمع الصناعات الحرفية بالعريش الذى أقيم على مساحة كيلو مترا مربعا ويضم عدد 50 ورشة حرفية فى مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة، كما أقيمت المنطقة الصناعية ببئر العبد على مساحة مليون مترا مربعا بما يوازى 240 فدانا والمخصصة للصناعات المتوسطة ، ومنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وصدر القرار الجمهورى بإنشائها، وجارى ترفيق المرحلة الولى منها على مساحة 18 كيلو مترا مربعا ببغداد، وذلك بخلاف منظومة مصانع الأسمنت ومجمعات الرخام والجرانيت وغيرها من الأنشطة والصناعات المقامة فى المنطقة.

وحول محور التنمية المجتمعية أكد المحافظ على الاهتمام بكل ما يتصل بحياة المواطنين من مرافق وخدمات من مياه وكهرباء وطرق وخلافه مما يتصل بحياتهم اليومية والتيسير عليهم ، ففى قطاع مياه الشرب تم انشاء شبكة جديدة للمياه في العريش بتكلفة 866 مليون جنيها لتنتهى كل مشاكل المياه بالعريش، ويتم الاعتماد على توفير مياه الشرب بالمحافظة من خلال محطة الضخ بالقنطرة عن طريق خطين بالمحافظة خط 700 ملليمترا حتى بئر العبد ، وخط آخر الى العريش والشيخ زويد ورفح بقطر 1000 ملليمترا، كما تم رفع كفاءة محطتين لتحلية المياه برفح بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا ، ومحطتين أخرتين بالشيخ زويد بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا ، وفى العريش 4 محطات بطاقة 25 ألف مترا مكعبا من المياه ، وفى بئر العبد جارى اقامة محطة مياه بها .. أما في وسط سيناء فتم انشاء 14 محطة لتحلية الآبار من خلال معونة أمريكية.

وأكد المحافظ على شكر الرئيس لاهتمامه الكبير بالمحافظة وأهلها ، واقامة محطة المياه العملاقة بطاقة 300 ألف مترا مكعبا من المياه يوميا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 100 ألف مترا مكعبا فى اليوم يتم توزيعها على العريش بواقع 60 ألف مترا مكعبا وكل من الشيخ زويد ورفح بواقع 20 ألف مترا مكعبا لكل منهما ، وجارى استكمال المحطة بكامل طاقتها ( 300 ألف مترا مكعبا يوميا ) ويتم اعادة توزيعها على العريش والشيخ زويد ورفح الى جانب تخصيص كمية كبيرة منها لوسط سيناء، مشيرا الى أنها تعد أكبر محطة لتحلية المياه فى مصر والشرق الأوسط.

وأعلن المحافظ أن محافظة شمال سيناء مثلها مثل أى محافظة داخل الجمهورية ، ففيها كل أنواع الاسكان ، اجتماعى واقتصادى وتعاونى، الى جانب المنازل البدوية ، ولدينا 10 آلاف و 320 وحدة اسكان اجتماعى وتعاونى ، وقد تم الانتهاء مؤخرا من مشروع ال 105 عمارة التابعة للاسكان التعاونى بالمساعيد ، حيث تم ازالتها واقامة عمارات جديدة بدلا منها وتسليم الوحدات لأصحابها، بالإضافة الى البيوت البدوية ، حيث أقيم 2022 بيتا بدويا أغلبها في وسط سيناء.

وأضاف المحافظ أنه في قطاع الطرق تم رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية ، وكانت توجيهات السيد الرئيس بازالة كافة المتاريس وأكوام الرمال من الطرق والشوارع واعادة تشغيلها ، وهناك طفرة كبيرة في هذا المحور ، وجارى الانتهاء من المحاور الثلاثة بالعريش ، المحور الساحلى ، محور وسط المدينة ، والمحور الدائرى، علاوة على أنه جارى رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولى ( الفنطرة / العريش / رفح ) ، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير الطريق من منطقة المثلث بالقنطرة حتى جلبانة ، وجارى التنفيذ من حدود المحافظة حتى بئر العبد في المرحلة الثانية تليها مراحل أخرى لاستكمال التنفيذ حتى العريش ورفح.

وفى الصرف الصحى، تم انشاء شبكة للصرف الصحى بتكلفة 130 مليون جنيه، ثم استكمالها بتكلفة 30 مليون جنيه، وبدأنا في عمل الصرف الصحى ببئر العبد.

وفى قطاع الكهرباء، يتم تغطية العريش بالمحطة البخارية التى تنتج 60 ميجاوات الى جانب محولات هوائية تنتج 90 ميجاوات ، وفى شهر أبريل المقبل يتم الإنتهاء من انشاء محطتين للكهرباء : أحداهما في الشلاق بالشيخ زويد والأخرى بجوار المحطة البخارية بالعريش ، وهناك موافقه من الدكتور وزير الكهرباء على انشاء مولدات أخرى في منطقة شرق العريش لتغطية احتياجات وتوسعات المنطقة من مطار العريش والميناء البحرى وجامعة العريش.

وفى قطاع الصحة فلدينا مستشفى عام بالعريش و 5 مستشفيات مركزية بمدن المحافظة و 97 وحدة صحية بالقرى والتجمعات ، بخلاف المستشفى العسكرى، وهناك بروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى للتعاون الطبى عنطريق أطباءوقوافل أسبوعية من الجامعات : القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق ، وهناك أطباء المعاهد والمستشفيات التعليمية ، وأطباء من معهد القلب القومى أسبوعيا، ما يرفع مستوى منظومة الصحة والعلاج بالمحافظة.

وفى قطاع اللشباب والرياضة توجد مدينة شبابية دولية وصالة مغطاة واستاد رياضى وحمام سباحة أوليمبى بخلاف مراكز وأندية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفى قطاع التعليم لدينا نحو 650 مدرسة متنوعة بها أكثر من 115 ألف طالبا وطالبة ، ويعمل بها 11 ألف معلما ومعلمة .. بخلاف جامعة العريش وجامعة سيناء والمعاهد العليا والمتوسطة والمعاهد الأزهرية.