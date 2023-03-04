تسليم عدد من الأشجار المثمرة والزينة تمهيدا لغرسها بقرى الفشن جنوب بنى سويف

بني سويف هانى فتحى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف برئاسة محمد بكرى وبالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية حملاتها المكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المركز، حيث تم تنفيذ الإزالة لحالة تعد بالبناء المخالف بأحد شوارع المدينة بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في حضور أشرف حمزاوي نائب رئيس المركز.

فى حين واصلت اللجنة الفرعية المكلفة بتوزيع أشجار الزينة والثمار على الوحدات القروية نشاطها حيث تم تسليم عدد من الأشجار لكل من الوحدة المحلية لقرية إقفهص، تلت، أبسوج، الفنت، دلهانس، شنرا، تمهيدا لغرسها بالمناطق المحددة ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على القرى بدائرة المركز، وزيادة المساحات الخضراء، بما يحقق تغيرًا للأفضل في قطاع النظافة والتجميل والبيئة، بجانب تحسين نوعية الهواء والبيئة المحيطة بالمواطنين.

فيما تم رفع أكثر من 90 طن من القمامة بشوارع المدينة ومواقع التجميع، وجمع القمامة المنزلية وتمهيد الطرق الترابية، ومتابعة أعمال صيانة بيارات تخفيض منسوب المياه الجوفية وإصلاح أعطال شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الإنارة بمداخل وشوارع القرى التابعة وفق خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.