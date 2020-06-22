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محافظ البحيرة: موافقه وزير الزراعه على إستكمال كوبرى كفر الدوار

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:10 م
محافظ البحيرة: موافقه وزير الزراعه على إستكمال كوبرى كفر الدوار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة – ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة،محافظ البحيرة عن موافقة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على نزع ملكية مساحة واحد فدان و19 قيراط و2 سهم لاستكمال إنشاء كوبرى كفر الدوار بجوار معمل القزاز على الطريق الزراعى.

وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على إقامة المشروع لاستكمال إنشاء الكوبرى وطبقا للمسار المحدد للطريق بمعرفة الجهات المختصة وعلى کشوف نزع الملكية المحددة وبعد انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة بمعرفة محافظة البحيرة مع موافقة الجهه صاحبة الولايه حفاظأ على المال العام وتعويض المضارين التعويض المناسب قانونا.  

من الجدير بالذكر أن إنشاء كوبرى معمل القزاز يتم من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى على الطريق الزراعى السريع بطول كيلو و200 متر وعرض 24 متر وبه 2 حارة سطحية لكل اتجاه وتبلغ تكلفته 128 مليون جنيه.

وفى وقت سابق أعلن محافظ البحيرة عن موافقة وزير الزراعة على نزع ملكية مساحة 2 فدان و22 قيراط و9 سهم لاستكمال إنشاء كوبرى أبو حص العلوى أعلى مزلقان السكة الحديد الواقعة بأحواض متيمر نم 2، صهيب والغراقة نم 2 الجمعية " بناحية الجرادات - مركز ابو حمص.

وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على اقامة المشروع وبناءا على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى بنزع ملكية تلك المساحات لاستكمال انشاء الكوبرى وطبقا للمسار المحدد للطريق بمعرفة الجهات المختصة وعلى کشوف نزع الملكية المرفقة وبعد انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة بمعرفة محافظة البحيرة مع موافقة الجهه صاحبة الولايه حفاظأ على المال العام وتعويض المضارين التعويض المناسب قانونا.

المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم  116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2019م .

 


محافظه البحيره

أخبار مصريه

الهيئه العامه للطرق والكبارى

وزير الزراعه

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