النساء فى عالم يوسف إدريس ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

ينظم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، ضمن فعاليات دورته السابعة، ندوة بعنوان "المرأة فى الأفلام المأخوذة عن أدب يوسف إدريس"، وذلك بمشاركة الدكتورة نسمة يوسف إدريس والأديب أحمد أبو خنيجر، والمخرج مجدى أحمد على ويدير الندوة المخرجة ماجى مرجان.

وتقام الندوة يوم الأربعاء 8 مارس فى العاشرة والنصف صباحاً، وتتناول النماذج المختلفة للمرأة فى أفلام مأخوذة عن أعمال يوسف إدريس ومنها "الحرام" و"النداهة" و"بيت من لحم"، و"على ورق سيلوفان" و"قاع المدينة" و"لا وقت للحب".

يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة فى الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبى وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وبرعاية فالكون جروب، وشركة مصر للطيران، وشركة رد ستار للإنتاج السينمائي، وشركة نيوبيكتشر للإنتاج الفني، ودى جى فايبز، واستديوهات فايبريشن.