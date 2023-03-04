المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل وحلاق وجزار لاتجارهم بالمخدرات فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين ومحمود محمد بريري، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لعامل وحلاق وجزار، وتغريم كل منهم غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11028 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 3331 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ع ع"، 18 سنة، عامل، و"سيد س ا"، 23 سنة، حلاق، و"إسلام س س"، 31 سنة، جزار، مقيمين دائرة مركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا وأحرزوا عقارا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة "البنزوهيكسول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهراً محدراً (الحشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بما قانوناً، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششان (فرد خرطوش) بغير ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر (ثلاث طلقات)، مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.

واستمعت المحكمة لشهادة معاون مباحث مركز شرطة قليوب، والذي أكد أنه وردت إليه معلومة مفادها اتجار المتهمين في المواد المخدرة فانتقل إلي مكان تواجدهم وأبصر المتهمين وهم يتبادلون تعاطي لفافة تبغ ينبعث منها دخان كثيف اشتمم منه رائحة احتراق الحشيش المخدر فضبطهم وبتفتيش الأول عثر معه على سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتان وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر معه على سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة وقطعتين حجريتين لجوهر الهيروين المخدر و63 قرصاً لعقار البنزوهيكسول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثالث عثر معه على عدد 134 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، فأقروا له بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهواتف للتواصل مع عملائهم والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم ولفافة التبغ بقصد التعاطي.