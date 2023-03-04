المشدد 3 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بقليوب لخلافات سابقة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين محمود محمد بريرى، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 2022/20264 جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 3358 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، ان المتهم "طارق م ا"، 23 سنة، مقيم منطى دائرة مركز قليوب، شرع فى قتل المجنى عليه "فتحى ا.ف.ا" عمداً بأن استوقفه حال مروره توجه صوبه حال رؤيته بأن بادره بطعنة فى بطنه وصدره بسلاح أبيض "مطواة" موضوع الاتهام التالى قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق إلا انه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال"، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بحدوث مشاجرة بين المتهم وشخص آخر نتج عنها إصابة المجنى عليه بجرح قطعى طوله ثمانية سنتيمتر بالناحية اليسرى لفروة الرأس وجرح طعنى نافذ بالبطن بجوار السرة وجرح بالناحية اليمنى للصدر من الأمام.

وكشفت تحريات المباحث قيام المتهم باستيقاف المجنى عليه حال مروره بالطريق المعتاد المرور منه - إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى شجار فيما بينهما - هدده بالقتل إذ لم ينصرف وعندها أخرج من بين طيات ملابسه سلاحاً أبيض (مطواة) وبادره بعده طعنات إحداهما فى بطنه كادت تودى بحياته.