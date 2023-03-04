المشدد 15 سنة لميكانيكى و3 سنوات لوالده قتلا أحد الأشخاص فى مشاجرة بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18278 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3276 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام س م"، 27 سنة، ميكانيكي، ووالده "سميح م س"، 54 سنة، عامل دراجات هوائية، مقيمان دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلا عمداً المجني عليه "عادل نصر عباس محمد"، من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، إذ هب المتهم الثاني لنصرة المتهم الأول في تشاجرة مع المجني عليه بإحرازه لسلاح ناري "فرد خرطوش"، تالي الوصف وتوجه لمحلهما للشد من أزره، وأشهر المتهم الأول سلاحه الناري "فرد الخرطوش" تالي الوصف مطلقاً منه صوب المجني عليه طلقة أحدثت إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من فعلتهما إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "فردي خرطوش"، على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاحين الناريين مناط الاتهام عاليه على النحو المبين بالأوراق.

وكانت قد كشفت تحريات المباحث بالقليوبية، بارتكاب المتهمين للواقعة محل التحقيق إثر خلافات مسبقة بين المتهم الأول والمجني عليه إذ قطع الأول بدراجته النارية الطريق على الثاني القائد لسيارته وتشادا إلى أن تطور الأمر بإشهار المتهم الأول سلاحه الناري فرد الخرطوش صوبه - في حضور المتهم الثاني الذي حضر لنصرته إبان إحرازه لسلاح ناري فرد خرطوش، وأطلق عيارا ناريا أصابه الإصابات المبينة بالأوراق والتي أودت بحياته في نهاية الأمر قاصدين من فعلتهما إزهاق روحه.

وكان قد قرر المجني عليه استدلالاً بمحضر الشرطة المؤرخ في 4 / 8 / 2022، بمغافلة المتهم الأول له حال عودته لمحل سكنه بإطلاق عيار ناري صوبه أصابه به فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق، فضلاً عن إطلاق والده المتهم الثاني أعيرة نارية من سلاحه الناري الخرطوش لم تصبه.