المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.ع.ص"عامل و"ح.خ.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهما والمتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ع" عامل وشقيقه"س.ع" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهما والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.