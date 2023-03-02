تعرف على فعاليات المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية خلال شهر مارس

ينظم المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية فعاليات مختلفة خلال شهر مارس لعام 2023 وهو شهر متعدد الاحداث والانشطة لتنوع الاحداث فيه وينشر "اليوم السابع" أجندة الفعاليات.

وتبدأ الفعاليات السبت 4 مارس بـ "كأس البيت الروسى لكرة القدم" بمجمع المعاهد الازهرية، بينما الفترة من 5 حتى 15 افتتاح معرض صور فوتوغرافيا بعنوان " نساء روسيا العظيمات "، كما ينظم يوم 8 مارس حفل موسيقى بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى.

وينظم يوم 8 مارس لقاء نادى الشباب المتحدثين باللغة الروسية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى، الخميس 9 مارس لقاء نادى المواطنات الروسيات 13-20 مارس معرض فوتوغرافية بمناسبة عيد جمهورية القرم، بينما الخميس 16 مارس افتتاح معرض فنون الاطفال بعنوان " مزاج ربيعى ".

كما ينظم الفترة من 20 مارس حتى 10 إبريل افتتاح معرض فوتوغرافية بعنوان " مساجد فى روسيا " احتفالا بشهر رمضان الكريم.