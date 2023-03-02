اليوم السابع
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تعرف على فعاليات المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية خلال شهر مارس

الخميس، 02 مارس 2023 07:00 ص
تعرف على فعاليات المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية خلال شهر مارس المركز الثقافى الروسى
الإسكندرية أسماء على بدر

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ينظم المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية فعاليات مختلفة خلال شهر مارس لعام 2023 وهو شهر متعدد الاحداث والانشطة لتنوع الاحداث فيه وينشر "اليوم السابع" أجندة الفعاليات.

 

وتبدأ الفعاليات السبت 4 مارس بـ "كأس البيت الروسى لكرة القدم" بمجمع المعاهد الازهرية، بينما الفترة من 5 حتى 15 افتتاح معرض صور فوتوغرافيا بعنوان " نساء روسيا العظيمات "، كما ينظم يوم 8 مارس حفل موسيقى بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى.

 

وينظم يوم 8 مارس لقاء نادى الشباب المتحدثين باللغة الروسية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى، الخميس 9 مارس لقاء نادى المواطنات الروسيات 13-20 مارس معرض فوتوغرافية بمناسبة عيد جمهورية القرم، بينما الخميس 16 مارس افتتاح معرض فنون الاطفال بعنوان " مزاج ربيعى ".

 

كما ينظم الفترة من 20 مارس حتى 10 إبريل افتتاح معرض فوتوغرافية بعنوان " مساجد فى روسيا " احتفالا بشهر رمضان الكريم.

 


الاسكندرية

اخبار المحافظات

انشطه ثقافية

المركز الروسى بالاسكندرية



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