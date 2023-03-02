فرص عمل للإناث برواتب تبدأ من 4000 جنيه.. اعرفى الشروط وطريقة التقديم

كتبت – مرام محمد

كشفت وزارة القوى العاملة عن توافر 100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للفتيات بإحدى المؤسسات في محافظة المنوفية برواتب تبدأ من 4000 جنيه، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضحت "الوزارة"، أن الوظائف لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، من سن 18 إلى 35 سنة، وتتيح حوافز وتأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، مشيرة أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً والإجازة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

ونوهت وزارة القوى العاملة، إلى أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه لوزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354 .

جدير بالذكر أن 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة خاطبت وزارة القوى العاملة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7450 جنيه شهريا، وذلك للتقديم عليها حتى نهاية شهر مارس2023.

وتتوافر فرص العمل فى أكثر من 20 تخصص، تشمل مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومحاسبين تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة، ومشرف أمن، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وخدمة عملاء، وأخصائى تدريب وطباخين، وممرضين، وأخصائيون سلامة وصحة مهنية، وكافة التخصصات الفندقية، وكافة مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.