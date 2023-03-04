القوى العاملة: بدء تدريب شباب الوادى الجديد على مهن يحتاجها سوق العمل

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بدء دورات تدريبية لـ12 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات ، ومهنة السباكة الصحية لـ10 متدربين، وعلى مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور لـ10 متدربين، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بأهمية تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

وأوضح مدير المديرية أحمد طليب في تقريره للوزارة، أن سيتم بدء الدورات بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بمقر الوحدة المحلية لقرى أبو منقار والتي سيتم تنفيذها بإشراف إدارة التدريب ومكتب عمل الفرافرة، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن تنظيم ملتقى للسلامة والصحة المهنية"، بحضور 34 عامل، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز دورها بالمنشآت والعمل علي حفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وبناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف برامج التوعية والتثقيف حول أساليب السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطاتها داخل المنشآت لحماية العمال والمبانى والمترددين.

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره، أنه أكد خلال افتتاح الملتقى على دور وأهمية السلامة والصحة المهنية في حماية الفرد والمجتمع ودفع عجلة التنمية وزيادة الاقتصاد الوطني، والدعم الكامل المقدم من المديرية بكل إدارتها لجميع المنشآت في مختلف المجالات بهدف التوعية بضرورة توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

وأضاف مدير المديرية أنه قام بإلقاء المحاضرة الأولى الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة بالوزارة، تحدث خلالها عن السلامة في أماكن العمل والحرص على سلامة العاملين في جميع المواقع كما تحدث عن تصاريح العمل، وأهميتها في تأمين بيئة العمل و العمال والحفاظ على سلامتهم، وأنواع تصاريح العمل، وكيفية إعدادها وتحديد المسؤليات.

وألقى المحاضرة الثانية الكيميائية حنان عباس أخصائي أول السلامة والصحة المهنية بمكتب بورسعيد، استعرضت خلالها تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل، موضحة مخاطر بيئة العمل بمختلف أنواعها وكيفية إدارتها والتحكم والسيطرة عليها.

حضر الملتقى محمود السقا وكيل المديرية، والكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والكيميائية لندا محمد سعد مدير التوجيه الفني ومفتشى السلامة والصحة المهنية بمكتبي بورسعيد وبورفؤاد.