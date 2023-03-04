العثور على المركبة الصينية "زورونج" فى المريخ بعد أشهر من السبات.. صور

كتب محمد جمال

عثرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على المركبة الفضائية الصينية "زورونج" فى المريخ، بعد أشهر من "السبات"، وأنزلت الصين مركبتها على المريخ فى مايو 2021، لتنضم إلى وكالة "ناسا" فى مهمة استكشاف سطح الكوكب الأحمر.

ومنذ ذلك الحين، لم تقدم بكين أى تحديثات بشأن المركبة الجوالة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.



المركبة الفضائية الصينية

وأظهرت صور "ناسا" الحديثة "زورونج" وهى ثابتة في نفس المكان، وهو ما جعل البعض يصفها بـ"المركبة النائمة"، التي دخلت فى حالة "سبات" منذ عدة أشهر.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "دخلت زورونج فى حالة سبات في مايو 2022، كما كان مخططا له، للحفاظ على الطاقة مع بداية فصل الشتاء، وفى ديسمبر الماضى، كان من المفترض أن تنتعش المركبة عندما أصبحت أيام المريخ أطول وأكثر دفئا، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث".



المركبة الفضائية الصينية

وأضافت: "المركبة المدارية لاستطلاع المريخ التابعة لوكالة ناسا تمر بشكل دورى فوق سطح هذا الكوكب لدراسته.

، وقد أظهرت صورها أن Zhurong لم تتحرك منذ سبتمبر 2022 إلى فبراير الماضى".

وكان ديفيد فلانيرى، وهو عالم فضاء في جامعة كوينزلاند فى أستراليا قال، فى وقت سابق: "إنه لن يكون مفاجئا أن تفشل المركبة الجوالة من الخروج من حالة السبات لأنها تعمل بالطاقة الشمسية، وهناك تاريخ طويل للمركبات الفضائية الجوالة التى تنفد منها الطاقة على سطح المريخ".