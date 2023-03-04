السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل تاجر وسرقة رؤوس ماشية

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، وكرم الطاهر، وأسامة الأمير، عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل تاجر وسرقة رؤوس ماشية، بمركز فرشوط، شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2014، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.ع.ع، تهمة قتل أحمد.م، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة رؤوس ماشية كانت بحوزته عن طريق الإكراه، أثناء استقلاله سيارة محملة بالماشية بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 365 لسنة 2015، جنايات مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 270 لسنة 2015، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد.