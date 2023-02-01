الزراعة تعلن مكافحة القوارض والآفات وسوسة النخيل وتكثيف المرور على المبيدات

أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أنه خلال شهر يناير 2023 قامت الإدارات التابعة بتنفيذ 54 حالة مرور على الزراعات الشتوية – القمح – البنجر لرصد أى إحالة إصابة بدودة الحشد الخريفية والتوجيه بالعلاج فورًا وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف التواجد الميدانى مع المزارعين فى الحقول والمرور الدائم على الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح، لذلك قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بتكثيف لجان المتابعة والتفتيش خلال شهر يناير، تحت إشراف الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

كما قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات من خلال 12 لجنة للمرور على 7 محافظات لمراجعة أعمال مكافحة افات الخضر والفاكهة، وكذلك سوسة النخيل والإرشاد بالطرق الصحيحة لعلاجها والتوقيتات الملائمة لإجراء الممارسات الزراعية المختلفة والتى تحد من الإصابة بسوسة النخيل، وبلغ عدد النخيل المعالج (2555) نخلة والمقلع (125) نخلة وتحت التقليع (0) نخلة خلال شهر يناير.

وأضاف "رزق" أنه تم انطلاق حملة إرشادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء فى محافظات مصر بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد ومتابعة أعمال مكافحة آفة النمل الأبيض حيث تم علاج (36) وحدة نمل أبيض تحت أرضى مجانًا بمحافظات (سوهاج – أسوان – جنوب سيناء – مطروح) وعلاج عدد (203) وحدات نمل أبيض تحت أرضى نقدًا بمحافظات (الإسماعيلية – الفيوم – قنا – أسوان) وعلاج عدد (40) وحدة نمل أبيض فوق أرضى مجانًا فى محافظات (الإسكندرية – بورسعيد).

وقال رئيس مكافحة الآفات الزراعية أنه وفى إطار التعاون بين المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات تم جمع (162) عينة من الخضر والفاكهة من محافظتى (الغربية - الاسماعيلية) لتقدير متبقيات المبيدات بها ضمن برنامج رصد متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهة. وكذلك التعاون مع مفتشى الرقابة على المبيدات فى تنفيذ حملات على محلات المبيدات فى محافظات مصر وقد أسفرت النتائج عن ضبط 29784 عبوة مختلفة الإحجام والسعات غير مسموح بتداولها وعدد مرات المرور على محلات الاتجار فى المبيدات هى 1339 محل وتم تحرير 57 محضر مخالفة لعرضها على النيابة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أنه إطلاق المفترس الاكاروسى فى مساحة 52 فدان على بمحافظة القليوبية من خلال منطقة شمال الصعيد ومساحة 54 فدانا بمحافظة القليوبية من خلال منطقة شمال الدلتا ومساحة (98) فدانا بمحافظة القليوبية ومساحة (35) فدانا بمحافظة الشرقية ومساحة (5) أفدنة بمحافظة الإسماعيلية من خلال منطقة القناة وسيناء، بإجمالى (244) فدانا.

وحول نشاط الإدارة العامة لمكافحة القوارض قال "رزق" إنه تم البدء فى حملات المكافحة الشاملة لمقاومة القوارض على مستوى الجمهورية لتحزيم زراعات القمح وعقد (499) ندوة إرشادية على مستوى الجمهورية فى مكافحة القوارض، كما تم معالجة (133917) فدان خلال هذا الشهر استهلك مبيد فوسفيد الزنك بكمية (17.75) كجم وطعم الراكومين بكمية (1359) كجم وليبيت بكمية (6067) كجم.

وفى مجال مكافحة الجراد قامت الإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعى بمسح (36420) هكتار جنوب شرق مصر على طول ساحل البحر الأحمر بين شلاتين والحدود السودانية تحسبًا لوجود حشرات الجراد الصحراوى أو أحد أطواره ومراجعة الاستعدادات اللوجستية لعمليات المسح، والتأكد من وجود المبيدات للفترة القادمة.