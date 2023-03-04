الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد هانى سامى؛ للتعزية فى وفاة السيدة جانيت جرجس إبراهيم، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالسبت، 04 مارس 2023 04:33 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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