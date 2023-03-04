اليوم السابع
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السبت، 04 مارس 2023 05:29 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

السبت، 04 مارس 2023 04:33 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد هانى سامى؛ للتعزية فى وفاة السيدة جانيت جرجس إبراهيم، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

جانيت جرجس إبراهيم

عزاء

رئاسة الجمهورية



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