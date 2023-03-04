الدفاع الروسية: نحو 500 جندي أوكراني بين قتيل وجريح في محور دونيتسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حوالي 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح في محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان اليوم السبت - "إن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 20 مركبة ونظام مدفعي من طراز (M777) أمريكي الصنع ومدافع هاوتزر"، مشيرة إلى العمليات الهجومية التي تشنها القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية أسفرت عن مقتل أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة و6 مركبات في اتجاه كوبيانسك.

وأضاف البيان "لقد ألحق سلاح الطيران الروسي خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية بالقضاء على 80 عسكريا وتدمير دبابة ومدرعتين ومدفعين خلال اليوم الماضي في محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيا"، منوها بأنه في منطقة دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك تم تدمير رادارا ومنظومة صاروخية مضادة للطائرات من نوع (إس-300).

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت اليوم الماضي مروحية من طراز (Mi-8) تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمنطقة زابوروجيا، واعترضت 12 صاروخا من نوع "هيمارس"، كما أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى إسقاط 3 مروحيات أوكرانية أخرى في مناطق مختلفة خلال يوم واحد.