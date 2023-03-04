الداخلية السعودية: تنفيذ حد الحرابة بـ«تكفيرى» قتل شرطيا وحاول الإخلال بالأمن

كتبت إيمان حنا

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بياناً حول تنفيذ حُكم حد الحرابة في منطقة مكة المكرمة بحق محمد بن عبدالرزاق بن سعد فيضي (سعودي الجنسية)، لإقدامه على الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتله عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه، وإطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن أثناء أدائهم مهمات عملهم. وفق واس.

وكشف بيان "الداخلية" أن الجاني أقدم على الدخول إلى إحدى المنشآت النفطية وإشعال النار فيها بقصد تفجيرها، وشراء وحيازة أسلحة وذخيرة والتدرب عليها للاعتداء والإفساد والإخلال بالأمن، معتنقاً المنهج التكفيري المؤيد للأعمال الإرهابية التى شهدتها البلاد والثناء على منفذيها.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني اليوم السبت 1444/8/12 الموافق 2023/3/4 بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.