الداخلية السعودية: ضبط 13 ألفا و898 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

كتبت ـ إيمان حنا

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود فى السعودية، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال أسبوع، عن ضبط 13.898 مخالف، منهم 8001 مخالف لنظام الإقامة، و3832 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2065 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 777 شخصاً، 51% منهم يمنيو الجنسية، و41% إثيوبيو الجنسية، و8% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 52 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 20.918 وافد مخالف، منهم 17.535 رجل، و3383 امرأة، في حين تمت إحالة 11.774 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2480 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10.241 مخالف.

وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.