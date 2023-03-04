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الخشت والمفتي فى ندوة مشتركة بجامعة القاهرة حول الخطاب الديني.. غدا

السبت، 04 مارس 2023 11:12 ص
الخشت والمفتي فى ندوة مشتركة بجامعة القاهرة حول الخطاب الديني.. غدا رئيس جامعة القاهرة ومفتى الجمهورية
كتب محمد صبحى

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تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في ندوة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بعنوان "الوسطية والخطاب الديني بين الثابت والمتغير"، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر، يعقبها حوار مفتوح مع الطلاب، وذلك غدًا الأحد 5 مارس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.
 
وتتناول الندوة، العديد من الجوانب المتعلقة بالخطاب الديني، منها مفهوم الوسطية ومفهوم الخطاب الديني الصحيح، ومكوناته وخصائصه، والثابت والمتغير فيه وتجديده بما يمثل العودة إلى الوحي الكريم، وترك التقليد القائم على الاتباع والمحاكاة على غير بصيرة، وتفنيد الأفكار المتشددة وتبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام، والتصدي للفكر الإلحادي، ومواجهه الأفكار والمفاهيم غير  السوية.
 
وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون والتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر، وتلبية رغباتهم في الحوار والانفتاح على الفكر الوسطي، واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة ومهمة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم والتفاعل معهم، بما يساهم في توسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، وتغيير طرق تفكيرهم للأفضل، وبالتالي تكوين جيل واع بتحديات العصر يمتلك القدرة على مواجهتها، ومؤهل للمساهمة في نهضة الوطن.
 
 

جامعة القاهرة

تجديد الخطاب الدينى

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اخبار مصرية

التعليم العالى



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