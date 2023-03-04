البيت الأبيض يقر بأنه لا يملك أدلة على تزويد روسيا بأسلحة صينية

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة لم تسجل مؤشرات على أن الصين تزود روسيا بأسلحة فتاكة لاستخدامها خلال الصراع الأوكراني.

وقالت كارين جان بيير يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس الأمريكي على اتصال دائم بحلفائنا. لقد ذكرنا مرارا أننا لم نر الصين تورد أسلحة فتاكة إلى روسيا". واعتبرت المتحدثة باسم البيت الابيض أن الصراع في أوكرانيا وضع الصين في وضع صعب.

وترى بيير: أن "كل خطوة تخطوها الصين تجاه روسيا تجعل علاقاتها مع الدول الأوروبية أكثر تعقيدا"

في 27 فبراير ، ردا على اتهامات من واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن السلطات الصينية لا تقبل التهديدات الأمريكية ومحاولة التاثير على العلاقات الروسية الصينية من بوابة "المساعدة العسكرية الصينية المزعومة لروسيا"."