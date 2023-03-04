اليوم السابع
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اعرف إزاى تستخرج بطاقة تموين بدل فاقد إلكترونيا

السبت، 04 مارس 2023 07:00 ص
اعرف إزاى تستخرج بطاقة تموين بدل فاقد إلكترونيا بطاقة التموين
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ميكنة منظومة خدمات بطاقات التموين، وإتاحة الخدمات إلكترونيا للتيسير على أصحاب البطاقات، حيث تتيح الوزارة حاليا العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات، منها إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف وخدمة الفصل الاجتماعى أو نقل البطاقة من محافظة لأخرى من خلال بوابة مصر الرقمية، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث لو أن شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.
 
كما تستمر أيضا الوزارة فى إتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.
 
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن الأمن الغذائى هو أولوية فى أجندة الحكومات، وكذلك كل المؤتمرات الدولية، وأن توجيه القيادة السياسية جاء قبل تلك الأزمات الاقتصادية العالمية، بأهمية وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية فى مصر، حيث إن من أخطر ما يمكن فى القطاع إتاحة السلع والخدمات، وهذا ليس سهلا، لافتا إلى أن موضوع الصوامع من الاستراتيجيات العامة التى حصلت على اهتمام من القيادة السياسية.
 
وأكد أنه تم التوسع فى الصوامع المصرية، حيث لدينا اليوم قدرة على تخزين 3.5 مليون طن بالصوامع التى بلغت تكلفة إقامتها 7.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.2 مليون طن فى السابق كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء نحو 600 ألف طن زيادة من التخزين بالصوامع فى شرق العوينات، وتوشكى، لافتا إلى أنه لولا السعة التخزينية ما كنا نستطيع مواجهة جائحة كورونا وتداعيات أزمة الحرب الاوكرانية الروسية، حيث كانت أسعار القمح أقل من 300 دولار، لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية وصل إلى 520 دولارا.

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