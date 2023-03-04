"اسم جبن" يثير الجدل بين فرنسا وسويسرا مع أمريكا.. اعرف القصة

كتبت رباب فتحى

قضت محكمة استئناف أمريكية بأن كلمة "جوريير" تعد تسمية شائعة للجبن وتخصيصها فقط للنوع المصنوع أصلاً في فرنسا أو سويسرا، وفقا لوكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية في ريتشموند بولاية فيرجينيا للدائرة الرابعة إن الولايات المتحدة ليس لديها نفس القواعد الصارمة التي تطبقها أوروبا بشأن تحديد منشأ الأطعمة.

وكانت طلبت شركة "أنتربروفيسيون دو جرويير"، التي تمثل منتجي الألبان وصانعي الجبن المكون لجبن "جرويير" في سويسرا ، ونظيرتها في فرنسا ، تسجيل المصطلح في سجل العلامات التجارية بالولايات المتحدة، باسمهما.

ورفض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي القيام بذلك ، رفعت المجموعات الصناعية دعوى وخسرت في أوائل عام 2022. أيد قضاة محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية.

وقالت المحكمة إن المدعين السويسري والفرنسي "لا يستطيعان التغلب على ما يوضحه السجل: مستهلكو الجبن في الولايات المتحدة يفهمون كلمة" جرويير "للإشارة إلى نوع من الجبن ، مما يجعل المصطلح عامًا".

ورحبت مجموعات الألبان الأمريكية بالحكم في حين خاب أمل اتحادا الجبن السويسري والفرنسي ، حسبما قال محاميهما.

وقال المحامى ريتشارد ليهف "نعتقد أن الوضع الفعلي في سوق الولايات المتحدة يختلف عما هو مذكور في محكمة الاستئناف ، وسنواصل بذل جهودنا بقوة لحماية علامة التصديق لمنتج "جرويير" عالي الجودة."

ووضعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعض المعايير لجبن "الجرويير" ، مثل وجود "ثقوب صغيرة" فيها أو أن يكون عمر هذا الجبن 90 يومًا على الأقل. لكنها لا تضع معايير بشأن الأصل الجغرافي.

وقالت المحكمة: "الجبن - بغض النظر عن موقع إنتاجه - تم تصنيفه وبيعه على أنه "جرويير" في أمريكا لعقود".

وأضافوا أن هذا يتعلق بالجبن المنتج في ويسكونسن أو في أماكن بعيدة مثل هولندا أو ألمانيا أو النمسا.