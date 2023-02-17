إيطاليا تكشف عصابة تهرب المخدرات فى "الأجبان" وتعتقل 10 أشخاص

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الأمنية الإيطالية الكشف عن مجموعة من تجار المخدرات الذين استخدموا "جبنة بارميزان " لنقل كميات كبيرة من الكوكايين ، وتم مصادرة 125 كيلوجرام من الكوكايين ، وفقا لصحيفة "لا نوفابروبينثيا" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العصابة الإجرامية ربحت 20 مليون يورو من خلال تلك العمليات التهريب، حيث أنهم قاموا بتنظيم شبكة لنقل المخدرات من هولندا وإرسال الشحنة إلى بيدمونت ومن ثم الى المناطق الجنوبية من إيطاليا.

وكشفت التحقيقات أنه تم نقل الكوكايين على متن شاحنات في عبوات مخبأة داخل الجبن، يمكن أن يصل وزن إحداها إلى 5 كيلوجرامات من الكوكايين.

حدثت أكبر عملية ضبط للكوكايين المخبأ في جبن البارميزان في أبريل من العام الماضي داخل عربة حيث تم العثور على 100 كيلوجرام من جوز الهند النقي، كما تم العثور على 25 كيلوجرام في يونيو في مقاطعة استى مباشرة على متن شاحنة متجهة الى سردينيا مخبأة في جبن بارميزان.

وقال الأمن الإيطالى إنه تم إخفاء الكوكايين في قطع جبن "بارميزان" بشكل محكم، وأدى التحقيق إلى اعتقال 10 أشخاص، 7 منهم رهن الحبس الاحتياطي، وكان زعيم المجموعة مواطنا ألبانيا يبلغ من العمر 37 عاما.