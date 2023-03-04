ارتفاع عدد ضحايا حريق مستودع وقود فى إندونيسيا لـ 17 قتيلا و42 مصابا

كتب عبد الوهاب الجندى

ارتفع عدد ضحايا حريق مستودع وقود في إندونيسيا، اليوم السبت، إلى 17 قتيلا و42 جريحا، بعد السيطرة على الحريق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إندونيسية .

وأكد رئيس أركان الجيش دودونغ عبد الرحمن، أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذي اندلع مساء الجمعة، في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا.

وقال حاكم جاكارتا هيرو بودي هارتونو في تصريح سابق: "هناك 14 قتيلا" و42 جريحاً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال بحال حرجة، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى لتبلغ 17.

وأدى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة مكتظة بالسكان، وتمت السيطرة عليه في غضون ساعات، حسب عبد الرحمن.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاصًا يفرون عبر شوارع ضيقة وألسنة لهب تتصاعد خلفهم.

وقال رئيس جهاز الإطفاء في شمال العاصمة ساتريادي غوناوان لوكالة فرانس برس، إنه تلقى معلومات أولية تفيد بأن أنبوباً انفجر في المستودع.

وقال إن عناصره البالغ عددهم أكثر من 250، تحركوا سريعاً لاحتواء الحريق ومنعه من الوصول إلى مناطق سكنية قريبة.