ارتفاع حرارة الجسم والصداع قد يكونان علامة على أحد الأمراض

ومن أعراض التهاب السحايا تصلب الرقبة، الغثيان، التقيؤ، الارتباك، الحساسية للضوء، آلام المفاصل، النوبات.

- التهاب الدماغ أي التهاب المخ:

- نزلات البرد أو الأنفلونزا:

-التهابات الجيوب الأنفية:

التهاب الدماغ هو عدوى تصيب الجهاز العصبي المركزي، وقد تكون ناجمة عن فيروس أو بكتيريا أو فطريات، وهو يتسبب في حدوث تشوهات في وظائف المخ وأعراضه الصداع، ألم المفاصل وضعف العضلات وتصلب الرقبة والغثيان والارتباك وصعوبة في الكلام، ومشاكل في الذاكرة.يمكن أن تسبب أعراضا خفيفة أو مرضًا شديدًا،ومن أعراضها ارتفاع حرارة الجسم، الصداع و القشعريرة، السعال، انسداد أو سيلان الأنف، آلام العضلات، التعب، القيء أو الإسهال، العطس، التهاب الحلق.يتسبب في تورم أو التهاب بطانة الجيوب الأنفية، وهى الفراغات المجوفة خلف الجبهة والعينين، والتي تتصل بالممرات الأنفية، وعندما يتم انسداد الجيوب الأنفية بالسوائل، يمكن أن تنمو البكتيريا وتسبب العدوى ومن أعراض تشمل الحمى والصداع، ألم في الوجه أو تورم، ألم الأذن، ألم الأسنان، وإفرازات أنف سميكة.