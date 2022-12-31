أخصائى روماتيزم ينصح المرضى بتلقى لقاح المكورات الرئوية

كتبت فاطمة ياسر

المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي ،والذئبة الحمراء وغيرها من الحالات الروماتيزمية الأكثر عرضة لخطر المضاعفات والوفاة من الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والالتهابات البكتيرية الأخرى ، ومع ذلك لم يتم تطعيم معظمهم ضد العدوى.

أوضح الدكتور يورنس، أخصائي الروماتيزم في جامعة جنوب غرب الولايات المتحدة أبرز الأعراض وطرق الاستشفاء.

كما قال الدكتور جورنز ، مدرس الطب الباطني في جامعة جنوب غرب ، أن الأشخاص الذين يتناولون عقاقير مثبطة للمناعة لعلاج الحالات الالتهابية المزمنة ، من المرجح أن تكون عدوى المكورات الرئوية شديدة بسبب ضعف الجهاز المناعي

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "cdc"، فإن 23.9٪ فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 64 عامًا أو أقل والذين لديهم خطر أعلى للإصابة بالعدوى بسبب ظروف مختلفة قد تلقوا واحدًا أو أكثر اللقاح في عام 2020.

وفي UT Southwestern، اتخذ فريق في عيادة التخصصات الدقيقة لأمراض الروماتيزم والطب الباطني بالحرم الغربي خطوات لزيادة معدلات التطعيم بين مرضاه ، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة لتوفير اللقاحات أثناء عملية تسجيل الوصول أو أثناء انتظار المرضى لفحصهم من قبل الطبيب.

وقال الدكتور يويرنز أن هؤلاء المرضى لا يملكون الكثير من الوقت خلال زياراتهم للعيادة لأنهم يتعاملون مع قضايا معقدة أخرى، وهناك نقص في الوعي والمعرفة حول هذه اللقاحات، ونتيجة للجهود المبذولة ، انخفضت نسبة المرضى غير المطعمين الذين يزورون العيادة من 68.2٪ في عام 2019 إلى 40.5٪ في عام 2021، حسبما أفاد الفريق هذا الشهر في مجلة أمراض الروماتيزم.

وقامت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ، التي تقدم إرشادات لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، بتحديث توصياتها في عام 2022 لمنح مقدمي الخدمة والمرضى خيار لقاح المكورات الرئوية الجديد بجرعة واحدة بدلاً من نظام من ثلاث جرعات موصى به سابقًا ، مما يجعل التطعيم أكثر ملاءمة.

وأشار الدكتور جويرنس إلى أن البروتوكول الجديد يمكن أن يكون مفيدًا في إعطاء اللقاحات في أماكن سريرية أخرى، وقال أظهرت بياناتنا أن هذا البروتوكول ، الذي يغير التطعيم ليكون معياريًا ويتم إجراؤه كجزء من تسجيل وصول المريض ، يسمح بإتمام التطعيم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.