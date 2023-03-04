إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي فى المريوطية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى دائرى المريوطية بنطاق محافظة الجيزة وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالمريوطية بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ملاكى وميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الهرم لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.