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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعي في بنى سويف

السبت، 04 مارس 2023 04:37 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعي في بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أصيب 4 أشخاص اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع مركبة توك توك بطريق مصر أسوان الزراعي بالقرب من قرية الفنت الشرقية دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل ومركبة توك توك ببعضهما بطريق مصر أسوان الزراعي بالقرب من قرية الفنت الشرقية دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.
 
ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفشن المركزي.
 
واستقبل مستشفى الفشن المركزى: تغريد علاء محمد 22 عامًا، مصابه باشتباه كسر بالحوض، زهرة مكاوى إبراهيم 8 أعوام، مصابه بسحجات وكدمات، نبيه نادى محمد 20 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، حماده علاء شعبان 15 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم الأيسر.
 
 
 

 


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