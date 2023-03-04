إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعي في بنى سويف

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل ومركبة توك توك ببعضهما بطريق مصر أسوان الزراعي بالقرب من قرية الفنت الشرقية دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفشن المركزي.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى: تغريد علاء محمد 22 عامًا، مصابه باشتباه كسر بالحوض، زهرة مكاوى إبراهيم 8 أعوام، مصابه بسحجات وكدمات، نبيه نادى محمد 20 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، حماده علاء شعبان 15 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم الأيسر.