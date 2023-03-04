إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة في بولاق الدكرور بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 3 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة بهم في بولاق الدكرور بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بشارع العشرين في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة بـ 3 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، والتحفظ على قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.