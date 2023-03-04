إصابة 11 شخصا نتيجة حادث ميكروباص بمفارق خيرى بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 11 شخصا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة حادث ميكروباص بمفارق خيري بوصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بانقلاب ميكروباص على مفارق خيري في وصلة الدواويس بالقصاصين.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب7سيارات اسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة 11شخصا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل مصاب الى المجمع الطبي بالإسماعيلية و7مصابين الى مستشفى أبو خليفة للطوارىء، و3 مصابين الى مستشفى القصاصين.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.