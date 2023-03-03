اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 مارس 2023 11:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا

الجمعة، 03 مارس 2023 10:50 ص
إصابة شخصين فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا أرشيفية - انقلاب ميكروباص
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، وتم نقلهما بواسطة إسعاف قنا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن إصابة شخصين.
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

 


حادث ميكروباص

صحراوي قنا

اسعاف قنا

امن قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة