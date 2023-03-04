إحالة 3 عاطلين إلى الجنايات لتكوينهم تشكيلا عصابيا لترويج الهيروين في السلام

أمرت نيابة السلام بإحالة 3 عاطلين، لمحكمة الجنايات ، وذلك بتهمة تكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإثم.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما – 3 هواتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.