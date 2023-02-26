اليوم السابع
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اختلف معه فخطفه.. اعترافات صاحب شركة خطف عاملا بالسلام

الأحد، 26 فبراير 2023 08:00 ص
اختلف معه فخطفه.. اعترافات صاحب شركة خطف عاملا بالسلام حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة السلام، لأقوال متهم بخطف عامل لخلافات مالية بينهما، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف بوجود خلافات بينه وبين المجني عليه، بسبب تسفير عدد المواطنين للعمل بالخارج، فقام المجني عليه بمطالبته برد مبالغ مالية والتحفظ على سيارته، ما دفع المتهم لخطفه لحين ظهور سيارته.

وكان تمكن رجال المباحث من القبض على صاحب شركة اختطف عاملا لخلافات مالية فى منطقة السلام وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بحضور عدة أشخاص من بينهم "صاحب شركة تسفير عمالة" قاموا باصطحاب (شقيق زوجها) لوجود خلافات مالية بين والد المُبلغة وصاحب الشركة بسبب قيام والدها بمطالبة الأخير بمبلغ مالى على خلفية عدم وفائه بتعهده بتسفير عدد من العاملين من بلدته لإحدى الدول العربية ولم يتمكنوا من العمل هناك فطالبه برد مستحقاتهم إلا أنه رفض – قام على أثر ذلك والد المُبلغة بمغافلته والاستيلاء على سيارته مقابل مستحقاتهم المالية .

فى وقت لاحق حضر شقيق المُبلغة "المجنى عليه" للقسم واتهم صاحب الشركة المشكو فى حقه باختطافه وإطلاق سراحه عقب ذلك، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تواجد المشكو فى حقه بمنطقة الهرم بالجيزة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وتبين أنه (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج ، مقيم بالجيزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة خطف المجنى عليه لذات السبب، وعقب عثوره على السيارة ملكه أطلق سراحه.


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