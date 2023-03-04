أوكرانيا: مقتل وإصابة 11 شخصا جراء قصف روسي لمنطقة خيرسون

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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، جراء قصف القوات الروسية لخيرسون 69 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية بالمنطقة أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ435 قذيفة من المدفعية الثقيلة واستخدمت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضح أن 26 قذيفة أصابت مناطق سكنية ومجمع سكني وأرض تابعة لشركة مرافق عامة.

وأشار إلى أنه تم إجلاء 80 شخصا من الأجزاء المحررة بالمنطقة.