اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا: مقتل وإصابة 11 شخصا جراء قصف روسي لمنطقة خيرسون

السبت، 04 مارس 2023 11:15 ص
أوكرانيا: مقتل وإصابة 11 شخصا جراء قصف روسي لمنطقة خيرسون قصف
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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، جراء قصف القوات الروسية لخيرسون 69 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية بالمنطقة أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ435 قذيفة من المدفعية الثقيلة واستخدمت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضح أن 26 قذيفة أصابت مناطق سكنية ومجمع سكني وأرض تابعة لشركة مرافق عامة.

وأشار إلى أنه تم إجلاء 80 شخصا من الأجزاء المحررة بالمنطقة.

 


أوكرانيا

قصف روسي

خيرسون

الحرب الروسية الاوكرانية



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